Три человека пострадали в ДТП с участием 11 автомобилей на трассе "Киев – Одесса" под Уманью из-за гололеда

Около 7 утра вторника в Уманском районе Черкасской области на 225 км автодороги "Киев – Одесса" в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, сообщает пресс-служба Управления Госслужбы Украины по ЧС в области.

"В ДТП попала 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава – Херсон". В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал. В результате ДТП травмированы 3 человека из легковых и грузовых автомобилей", - говорится в обнародованном на сайте Службы.

Согласно информации, в связи с ДТП движение по трассе в настоящее время осуществляется в реверсном режиме.