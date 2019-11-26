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09:50 26.11.2019

Три человека пострадали в ДТП с участием 11 автомобилей на трассе "Киев – Одесса" под Уманью из-за гололеда

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Три человека пострадали в ДТП с участием 11 автомобилей на трассе "Киев – Одесса" под Уманью из-за гололеда

Около 7 утра вторника в Уманском районе Черкасской области на 225 км автодороги "Киев – Одесса" в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, сообщает пресс-служба Управления Госслужбы Украины по ЧС в области.

"В ДТП попала 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава – Херсон". В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал. В результате ДТП травмированы 3 человека из легковых и грузовых автомобилей", - говорится в обнародованном на сайте Службы.

Согласно информации, в связи с ДТП движение по трассе в настоящее время осуществляется в реверсном режиме.

Теги: #дтп
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