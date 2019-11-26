События

09:19 26.11.2019

Четверо погибли, около 150 пострадали в результате землетрясения в Албании

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Четверо погибли, около 150 пострадали в результате землетрясения в Албании

Не менее четырех человек стали жертвами землетрясения в Албании, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Один человек погиб в округе Курбин к северу от Тираны, второй - в городе Дуррес. Где погибли еще два человека, в сообщении не указано. Не менее 150 человек пострадали.

Посольство России в Тиране стране сообщило, что информации о пострадавших россиянах нет.

Отмечается, что землетрясение привело к обрушению ряда зданий. Проводятся поисково-спасательные работы.

По словам очевидцев, подземные толчки ощущались вдоль всего албанского побережья.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на вторник. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Теги: #албания #землетрясение
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