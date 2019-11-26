События

08:39 26.11.2019

Каталонские сепаратисты согласны формировать коалицию в обмен на переговоры о независимости

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Каталонские сепаратисты согласны формировать коалицию в обмен на переговоры о независимости

Партия "Левые республиканцы Каталонии", выступающая за независимость автономного сообщества, большинством голосов поддержала формирование коалиционного правительства в обмен на возобновление переговоров о независимости региона, сообщает El Pais.

По данным издания, за формирование коалиции высказались 94,6% членов партии. Взамен они требуют от социалистов из PSOE, победивших на выборах, активизировать переговоры между правительством Испании и Женералитетом Каталонии (высший орган самоуправления Каталонии, включающий в себя парламент и правительство автономного сообщества).

Пресс-секретарь партии Марта Вилалта заявила, что испанскому премьеру Педро Санчесу придется сделать выбор между переговорами со сторонниками независимости и очередной неудачной попыткой сформировать правительство.

В голосовании приняли участие 5 953 активиста из "Левых республиканцев Каталонии" из общего числа в 8 500.

Как поясняет "Би-би-си", социалисты во главе с Санчесом формируют коалицию с левой партией "Подемос", однако вместе они получают 155 кресел, в то время как для парламентского большинства им необходимо 176 мест. На последних выборах "Левые республиканцы Каталонии" получили 13 мест в испанском парламенте.

Социалисты одержали победу на прошедших 10 ноября внеочередных выборах в парламент, однако вновь не смогли набрать большинства, необходимого для формирования однопартийного правительства. Ноябрьские выборы в Испании стали уже четвертыми за четыре года и вторыми в текущем году.

Теги: #испания #правительство #коалиция #каталония
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