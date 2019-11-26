События

07:16 26.11.2019

За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранена мирная жительница Марьинки

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За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранена мирная жительница Марьинки

В понедельник, 25 ноября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, без потерь, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", – говорится в сводке по состоянию на 7.00 вторника, опубликованной на странице штаба в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела: вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов; у Марьинки - из стрелкового оружия.

6 обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Троицкого - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Крымского - из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского и Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Вчера, вооруженные формирования Российской Федерации цинично вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо. По оценкам врачей, состояние раненой стабильное", – добавили в штабе ООС.

В информации отмечено, что с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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