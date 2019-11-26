Во Львове 11 человек отравились после празднования свадьбы в общепите

Во Львове 11 человек обратились в больницу с острой кишечной инфекцией после того, как в субботу праздновали свадьбу в заведении общественного питания "Менестрель", сообщили в областной Госпотребслужбе.

"Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние - средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Не исключено, что заболевших может быть больше, ведь на свадьбе, по словам пациентов было около 90 гостей", - говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Чем отравились пострадавшие неизвестно, среди общих блюд, которые они употребляли, были разнообразные изделия из мяса, рыбы, салаты.