Новым директором Житомирского бронетанкового завода стал Алексей Жуковец, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Победителем отбора на должность директора Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" стал Алексей Жуковец", – сказано в сообщении на сайте "Укроборонпрома" в понедельник.

Конкурс проходил с 7 октября, а претендентов на должность первоначально было 38. По окончании отбора и в соответствии с его новым правилами Жуковец прошел проверку на полиграфе.

"У Алексея Жуковца наиболее подходящий требованиям опыт, а также он представил самую реалистичную стратегию развития Житомирского бронетанкового завода", - отметили в государственном концерне.

Ранее он работал в сфере машиностроения и создавал оборудование для металлургийной промышленности.

В состав номинационного комитета входило руководство Концерна, представители посольств G7, независимых антикоррупционных общественных организаций натворил и State Watch, представители профильного комитета ВРУ и СНБО.

Житомирский бронетанковый завод (ЖБТЗ) - государственное предприятие, входит в состав концерна "Укроборонпром". ЖБТЗ занимается изготовлением, капитальным ремонтом и модернизацией легкобронированной техники различных модификаций: БРДМ, БТР, БМП, БМД, ГМ-575, -578, а также машин на их базе.