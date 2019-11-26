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01:31 26.11.2019

Arianespace еще на сутки перенесла запуск своей тяжелой ракеты с египетским и британским спутниками

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Arianespace еще на сутки перенесла запуск своей тяжелой ракеты с египетским и британским спутниками

В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским спутниками связи перенесен на среду, сообщила французская компания-разработчик Arianespace.

Первоначально запуск планировалось осуществить еще в минувшую субботу утром по киевскому времени. Однако из-за возникшего сбоя в системе электроснабжения на пусковом комплексе на космодроме "Куру" во Французской Гвиане в Южной Америке он был отменен за 20 минут до старта ракеты.

После устранения возникших проблем пуск планировалось осуществить во вторник. Но ему помешали непогода в районе космодрома.

На данный момент запуск планируется провести в период в ночь на среду по Киеву.

Ракета Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) должна была вывести на геостационарную орбиту египетский военный спутник связи TIBA-1 и очередной спутник широкополосной мобильной связи Global Xpress 5 (GX-5) британский компании Inmarsat для пополнения ее орбитальной группировки.

Запуск должен стать восьмым по счету компании-оператора Arianespace в текущем году, которые осуществляются с использованием тяжелых ракет-носителей Ariane 5, средних российских "Союзов", а также легких Vega.

Теги: #перенос #ракета #франция #запуск
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