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23:13 25.11.2019

Власть должна немедленно организовать работу по предотвращению экокатастрофы в Одессе из-за кораблекрушения танкера "Delfi" – нардеп Плачкова

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Власть должна немедленно организовать работу по предотвращению экокатастрофы в Одессе из-за кораблекрушения танкера "Delfi" – нардеп Плачкова

Власть должна немедленно организовать работу по предотвращению экологической катастрофы в Одессе, которая может произойти через кораблекрушение судна "Delfi", считает народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Татьяна Плачкова.

Она подчеркнула, что после утечки с затонувшего танкера значительного количества горюче-смазочных материалов уровень загрязнения морской воды в эпицентре аварии превышает норму в 157 раз. Однако представители власти лишь сообщают, что держат ситуацию под контролем и рекомендуют воздержаться от купания.

"Уже сейчас можно говорить, что это начало масштабной экологической катастрофы, потому что такое состояние является критическим для подводного мира. И пока люди, развлекаясь, устраивают селфи у танкера, я не вижу ни одной серьезной реакции власти на эти события", – написала нардеп на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Политик подчеркнула, что государство должно не обособленно стоять, а бросить все силы на решение этой проблемы в Одессе, ведь она касается всей Украины.

"Но власть этого будто не замечает. К сожалению, лица новые, а проблемы остаются прежними, да еще и растут с турбоскоростью!", – резюмировала Плачкова.

Как сообщалось, в Одесском заливе потерпел бедствие танкер "Delfi" под флагом Молдовы, который сорвало с якоря.

Как пояснила АМПУ, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие, без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал принимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября "Delfi" удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов 23 ноября сообщил об установленном превышении содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз.

Теги: #танкер #загрязнение #мнение #одесса
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