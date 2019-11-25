Зеленский в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос возвращения РФ всего недостающего на украинских военных кораблях, также затронули вопрос газовых переговоров в формате Украина-РФ-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в котором отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей.

"В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - сообщается на официальной странице Офиса президента Украины в Фейсбук в понедельник вечером.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.