Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" № 284-IX, который Верховная Рада приняла 12 ноября.

"Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств грозит внутренней безопасности страны", - сообщается в понедельник вечером на сайте главы государства.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит изменения в ст.321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. До этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия, указанные в части 1 и 2 ст.321-1, повлекших смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.