Греческие парламентарии высказались против полного разделения государства и церкви

Депутаты греческого парламента в понедельник проголосовали против полного отделения православной церкви от государства, сообщает интернет-портал греческого издания "Катимерини".

Пересмотреть роль церкви в жизни государства ранее предложила левая партия СИРИЗА, однако либерально-консервативная партия "Новая демократия", обладающая сейчас большинством в парламенте, не одобрила эту инициативу.

Де-факто православная церковь Греции в настоящее время отделена от государства, однако представители духовенства получают государственные зарплаты.