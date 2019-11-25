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21:02 25.11.2019

Греческие парламентарии высказались против полного разделения государства и церкви

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Греческие парламентарии высказались против полного разделения государства и церкви

Депутаты греческого парламента в понедельник проголосовали против полного отделения православной церкви от государства, сообщает интернет-портал греческого издания "Катимерини".

Пересмотреть роль церкви в жизни государства ранее предложила левая партия СИРИЗА, однако либерально-консервативная партия "Новая демократия", обладающая сейчас большинством в парламенте, не одобрила эту инициативу.

Де-факто православная церковь Греции в настоящее время отделена от государства, однако представители духовенства получают государственные зарплаты.

Теги: #позиция #церковь #греция #государство
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