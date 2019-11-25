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20:49 25.11.2019

Трамп в Белом доме вручил медаль и грамоту собаке, участвовавшей в ликвидации лидера ИГ

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Трамп в Белом доме вручил медаль и грамоту собаке, участвовавшей в ликвидации лидера ИГ

Служебную собаку по кличке Конан, которая сыграла ключевую роль в операции по ликвидации лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, принял в понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CBS.

"Эта собака невероятная", - заявил президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома во время встречи с Конаном.

"Никто не будет связываться с Конаном", - добавил он, назвав собаку "крепким орешком".

Отмечается, что президент вручил Конану медаль и грамоту за героическую службу.

Президент также встретился с членами группы спецназа, которая организовала операцию по ликвидации аль-Багдади.

Собака породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки), названая в честь американского комика Конана О'Брайена, получила ранения во время операции по ликвидации аль-Багдади, однако к настоящему моменту поправилась.

Трамп в конце октября объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и приложит усилия для уничтожения и этих боевиков.

Теги: #сша #трамп #награда #собака
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