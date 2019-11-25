"Зеркало недели" прекратит выпуск печатной версии с нового года - СМИ

Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" прекращает выпуск печатной версии издания, сообщает деловой интернет-портал "The Page".

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в "Зеркале недели", - сообщила главный редактор Юлия Мостовая.

По информации "The Page", официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске газеты.

Отмечается, что последний номер газеты выйдет на Новый год. В то же время интернет-версия "Зеркала недели. Украина" продолжит выходить.

Первый выпуск газеты "Зеркало недели" вышел 8 октября 1994 года. Основателями газеты стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.