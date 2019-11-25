События

20:31 25.11.2019

"Зеркало недели" прекратит выпуск печатной версии с нового года - СМИ

1 мин читать
"Зеркало недели" прекратит выпуск печатной версии с нового года - СМИ

Общественно-политический еженедельник "Зеркало недели. Украина" прекращает выпуск печатной версии издания, сообщает деловой интернет-портал "The Page".

"То, что мы закрываемся, это однозначно. Но официально комментировать я не могу, пока не сообщу эту информацию в "Зеркале недели", - сообщила главный редактор Юлия Мостовая.

По информации "The Page", официальное объявление о закрытии печатной версии должно быть опубликовано в ближайшем выпуске газеты.

Отмечается, что последний номер газеты выйдет на Новый год. В то же время интернет-версия "Зеркала недели. Украина" продолжит выходить.

Первый выпуск газеты "Зеркало недели" вышел 8 октября 1994 года. Основателями газеты стали Юрий Орликов, Владимир Мостовой и Юлия Мостовая. С 2011 года Юлия Мостовая является главным редактором издания.

Теги: #зеркало_недели #газета #закрытие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 02.09.2019
Media Group Ukraine прекращает издавать газету "Сегодня"

Media Group Ukraine прекращает издавать газету "Сегодня"

02:19 30.08.2019
Разумков закрыл первую сессию Рады-9, следующая начнется 3 сентября

Разумков закрыл первую сессию Рады-9, следующая начнется 3 сентября

10:56 02.08.2019
На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

16:41 06.06.2019
Издатель газеты "Большой Киев" консолидирует ряд медиа-брендов для создания одноименного медиа-холдинга

Издатель газеты "Большой Киев" консолидирует ряд медиа-брендов для создания одноименного медиа-холдинга

00:48 01.06.2019
Одесскую колонию, где произошел бунт осужденных, законсервируют

Одесскую колонию, где произошел бунт осужденных, законсервируют

06:23 09.05.2019
В ЮАР завершились парламентские выборы

В ЮАР завершились парламентские выборы

08:17 03.05.2019
Результаты выборов президента Украины опубликованы в "Голосе Украины"

Результаты выборов президента Украины опубликованы в "Голосе Украины"

08:06 03.05.2019
Результаты выборов президента Украины опубликованы в "Голосе Украины"

Результаты выборов президента Украины опубликованы в "Голосе Украины"

19:10 05.04.2019
В Германии закрылась последняя пушная звероферма

В Германии закрылась последняя пушная звероферма

19:17 25.02.2019
Рынки акций Европы выросли на сигналах о прогрессе на торговых переговорах США и Китая

Рынки акций Европы выросли на сигналах о прогрессе на торговых переговорах США и Китая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ивано-Франковске возможно временное введение "особого режима" из-за антитеррористических учений

Митингующие под НБУ ворвались в зону холла центробанка, но дальше не проникли

Суд уменьшил залог Мангеру почти в два раза

В Киеве суд признал экс-нардепа виновным в совершении административного правонарушения – САП

Взрыв в центре Харькова произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства

ПОСЛЕДНЕЕ

Греческие парламентарии высказались против полного разделения государства и церкви

На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва ООС

Мьянма в нарушение международной конвенции могла сохранить запасы химического оружия, утверждают в госдепе США

Трамп в Белом доме вручил медаль и грамоту собаке, участвовавшей в ликвидации лидера ИГ

В Светловодске ликвидируют прорывы на теплосетях, в результате которых без отопления остались 13 тыс. жителей

Зеленский "молится и держит кулаки" за детского омбудсмена Кулебу и его сыновей

Иванисов исключен из фракции и партии "Слуга народа" - замглавы фракции

Зеленский: Украина готова к зиме, запасов газа и угля достаточно

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, ранение получила мирная жительница Марьинки

НАБУ завершило расследования дела экс-директора "Львовского бронетанкового завода", незадекларировавшего квартиру в Вене и зарегестрированную в Белизе фирму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА