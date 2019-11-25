В Светловодске ликвидируют прорывы на теплосетях, в результате которых без отопления остались 13 тыс. жителей

Ситуация в г.Светловодск, связанная с порывами трубопровода внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения и нарушением нормальных условий проживания почти 13 тыс. жителей, является контролируемой, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 17:00 аварийно-восстановительные работы продолжаются на 13 участках, над их ликвидацией работают 13 бригад. Привлечена аварийно-спасательная, инженерная и пожарная техника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что около 100 спасателей и более двух десятков единиц техники работают для восстановления отопления в домах.

В свою очередь глава Кировоградской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Балонь на странице в Фейсбуке сообщил, что уже ликвидировано 6 прорывов на теплосетях.

"Есть положительные результаты. В Светловодске ликвидировано шесть прорывов на теплосетях. Сейчас четыре ремонтные бригады продолжают аварийные работы на участке по ул.Конька. Завтра начнется ликвидация оставшихся шести прорывов. Держим ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.