Зеленский "молится и держит кулаки" за детского омбудсмена Кулебу и его сыновей

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе и его детям выздоровления после произошедшего ДТП.

"Мы будем молиться, будем держать кулаки, чтобы все было хорошо и с вами (Кулебой - ИФ), и с детьми", - сказал он в видеообращении к украинцам о успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

Как сообщалось, 24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 н., уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в результате аварии оба водителя и два пассажира, среди которых один ребенок, получили телесные повреждения и их госпитализировали.

Позднее пресс-служба Национальной полиции Киевской области, 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойота" получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сам Кулеба в воскресенье вечером на своей странице в Facebook поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье и здоровье его детей.