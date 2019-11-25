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19:19 25.11.2019

Зеленский: Украина готова к зиме, запасов газа и угля достаточно

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Зеленский: Украина готова к зиме, запасов газа и угля достаточно

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что страна готова к отопительному сезону.

"Ещё одна победа: мы действительно готовы к зиме. Несмотря на все то, что говорили скептики. У нас рекордные за многие годы запасы газа в газовых хранилищах, у нас достаточно угля. Всё, в принципе, неплохо", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

Теги: #тепло #зеленский
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