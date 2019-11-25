События

18:16 25.11.2019

В Ивано-Франковске возможно временное введение "особого режима" из-за антитеррористических учений

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В Ивано-Франковске возможно временное введение "особого режима" из-за антитеррористических учений

Координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области 25-26 ноября проведет плановые антитеррористические учения.

Как сообщает управление СБУ в Ивано-Франковской области на странице в Фейсбуке, в учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Во время мероприятий возможно временное введение особого режима, в том числе, ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и другое", - сказано в сообщении .

Так, тренировки состоятся в областном центре в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

"Управления СБУ в Ивано-Франковской области обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", - отметили в СБУ.

Теги: #учения #сбу #ивано_франковск
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