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18:00 25.11.2019

Один из лучших пляжей Антальи может исчезнуть из-за эрозии

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Один из лучших пляжей Антальи может исчезнуть из-за эрозии

Знаменитый турецкий пляж Коньяалты на Средиземном море в Анталье оказался под угрозой исчезновения: за 10 месяцев территория уменьшилась на 10 тыс. квадратных метров из-за эрозии, сообщает газета Daily Sabah.

"Пляж Коньяалты в Анталье, отмеченный голубым флагом, за последние 10 месяцев потерял 10 тыс. квадратных метров территории из-за эрозии. Согласно исследованию, проведенному учеными в области геотехники университета Акдениз, из-за активной промышленной деятельности исчез почти гектар пляжной зоны, а береговая линия отступила примерно на 19 метров, в то время как с 1934 года по 2016 она сократилась на 50 метров", - пишет издание.

По словам ученого, стремительные темпы эрозии связаны с разработками каменоломен и песчаных карьеров недалеко от пляжа. В результате такой деятельности естественный режим формирования побережья изменился. Кроме того, неблагоприятное воздействие на пляж Коньяалты оказывает проект по созданию зоны отдыха Богачай с искусственным водоемом вдоль побережья. "По мере строительства рекреационной зоны река Богачай выносила в него песок и гальку, из-за чрезмерной концентрации минералов пруд зацвел. Эти изменения совпали по времени с ростом темпов эрозии вдоль Коньяалты", - пишет газета.

Как отмечает Daily Sabah со ссылкой на отчет профессора, береговая эрозия пляжа Коньяалты приведет к "драматическим последствиям через несколько лет, если не будут предприняты меры предосторожности", поэтому необходимо снизить туристическую нагрузку на берег. В то же время решение проблемы нанесет ущерб экономике Антальи.

Общественный пляж Коньяалты длиной 7,5 км расположен в западной части города Анталья и очень популярен среди туристов. Вдоль побережья простирается парк с турецкими соснами и кустарниками гибискуса, также пляж окружен многочисленными барами, кафе, ночными клубами и отелями.

В конце 2018 года завершилось строительство набережной в устье реки Богачай. Рекреационная зона примыкает к пляжу Коньяалты, ее общая протяженность более 1,2 километра, на территории разместились спортивные и детские площадки, а также велосипедная дорожка, соединенная с велотреком набережной Коньяалты. По словам мэра Антальи Мендереса Тюреля, проект Богачай направлен на повышение туристической привлекательности города.

Теги: #туризм #турция #пляж
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