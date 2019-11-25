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17:54 25.11.2019

В Киеве полиция задержала мужчину, ударившего ножом пассажира метро

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В Киеве полиция задержала мужчину, ударившего ножом пассажира метро

На выходе со станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве мужчина ударил ножом незнакомца и пытался убежать, однако был задержан правоохранителями, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Возле выхода со станции метро "Контрактовая площадь" сотрудники полиции заметили потасовку между двумя мужчинами, а затем один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что он ранил ножом мужчину. Для документирования преступления на место вызвали следственно-оперативную группу, а также бригаду скорой помощи", - сказано в сообщении.

Так, пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо.

"С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование", - отметили в полиции.

Отмечается, что правонарушителю, 34-летнему киевлянину, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Теги: #киев #полиция #нападение
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