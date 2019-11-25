Суд уменьшил залог Мангеру почти в два раза

Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру с 2,5 млн грн до более 1 млн грн, сообщает проект журналистских расследований "Слидство.Инфо".

Суд на заседании 25 ноября частично удовлетворил ходатайство защиты Мангера. Так, его адвокаты просили снизить сумму залога до 148 тыс. грн в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений.

В своем ходатайстве адвокат Мангера Дмитрий Ильченко попросил уменьшить залог в почти 17 раз, однако представители Генеральной прокуратуры возражали против такого решения. В результате суд назначил новый залог в размере 1 млн 150 тыс. грн.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.