Эксперты Украины и США осмотрели новый безопасный конфайнмент на ЧАЭС – посольство США

Участники украинско-американской рабочей группы по нераспространению посетили зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в Киевской области, где ознакомились с недавно завершенным новом безопасным конфайнментом, говорится в сообщении посольства США в Украине, опубликованном в понедельник.

Объект в посольстве назвали "беспрецедентным инженерным произведением строительства в области ядерной энергетики, возведенным для перевода участка в стабильное и экологически безопасное состояние".

21-22 ноября США и Украина провели заседание рабочей группы по нераспространению. "Межведомственные эксперты обеих сторон встретились, чтобы обсудить ряд проблем, связанных с нераспространением, контрраспространением и стратегическим контролем экспорта и безопасностью границ", - говорится в сообщении посольства.

"Встреча является одним из нескольких диалогов, которые США и Украина ведут для усиления двустороннего сотрудничества и преодоления угроз, вызванных распространением чувствительных технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки", - отметили в дипломатическом представительстве.

Как сообщалось, в июле текущего года Чернобыльская АЭС официально получила от компании Novarka новый безопасный конфайнмент (НБК) для последующего введения его в эксплуатацию. После завершения процесса передачи ЧАЭС получит лицензию и перейдет к эксплуатации комплекса НБК и демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".