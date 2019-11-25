События

15:04 25.11.2019

В Киеве суд признал экс-нардепа виновным в совершении административного правонарушения – САП

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В Киеве суд признал экс-нардепа виновным в совершении административного правонарушения – САП

Печерский районный суд Киева признал бывшего народного депутата виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов), сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщается, речь идет о направлении депутатом в феврале 2018 года в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращения о проведении полной проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительного органа, от которого, по версии обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего был раскрыт правоохранителями летом 2017 года и получил сообщение о подозрении.

Отмечается, что в связи с завершением сроков для наложения административного взыскания суд закрыл дело об административном правонарушении.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено.

Как сообщают СМИ, речь идет о народном депутате Верховной Рады VIII созыва Бориславе Розенблате.

Теги: #розенблат #сап #суд
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