События

14:08 25.11.2019

Взрыв в центре Харькова произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства

1 мин читать
Взрыв в центре Харькова произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства

Взрыв возле дома по ул.Чайковского в Харькове произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

"Предварительно было установлено, что взрывное устройство было самодельным и основой его был тротил", - сказал Чиж журналистам.

Он также сообщил, что, скорее всего, взрывное устройство находилось под машиной адвоката Андрея Гагуна и либо было плохо закреплено, либо не закреплено вообще, поэтому в результате взрыва больше пострадали другие машины, припаркованные возле дома.

По словам Чижа, основная версия следствия - профессиональная деятельность адвоката.

Как сообщили в отделе коммуникаций Харьковского облуправления полиции, около 11:52 наряд патрульных полицейских на ул.Пушкинская (недалеко от места взрыва) обнаружил Opel Vectra, на котором предположительно скрылись люди, устроившие взрыв. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Сейчас его осматривают эксперты.

Как сообщалось, в понедельник около 10 утра возле дома по ул.Чайковского в Харькове произошел взрыв, когда адвокат Андрей Гагун пытался отъехать от дома. В результате происшествия никто не пострадал, 5 машин, оказавшиеся в эпицентре взрыва, были повреждены. Гагун связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленно убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #взрыв #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:56 25.11.2019
В центре Харькова произошел взрыв, пострадавших нет - начальник облполиции

В центре Харькова произошел взрыв, пострадавших нет - начальник облполиции

15:21 23.11.2019
В Киеве полиция задержала шестерых участников потасовки на Марше памяти трансгендерных людей

В Киеве полиция задержала шестерых участников потасовки на Марше памяти трансгендерных людей

11:54 23.11.2019
В Виннице передали в суд дело полицейского, который подозревается в убийстве человека за отказ стать понятым

В Виннице передали в суд дело полицейского, который подозревается в убийстве человека за отказ стать понятым

04:44 23.11.2019
Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

02:18 23.11.2019
Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

11:48 22.11.2019
IT-индустрия в Харьковской области по итогам 2019 г. может вырасти на четверть - "Харьковский IT-Кластер"

IT-индустрия в Харьковской области по итогам 2019 г. может вырасти на четверть - "Харьковский IT-Кластер"

11:42 22.11.2019
Обстоятельства взрыва в подъезде многоэтажки на ул.Гончара устанавливает полиция Киева

Обстоятельства взрыва в подъезде многоэтажки на ул.Гончара устанавливает полиция Киева

06:35 22.11.2019
Ремонт обрушенной части моста на харьковской окружной планируется завершить к 22 декабря

Ремонт обрушенной части моста на харьковской окружной планируется завершить к 22 декабря

23:29 21.11.2019
Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений

06:35 21.11.2019
Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 27 ноября

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 27 ноября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Высший совет правосудия назвал недопустимыми "политические комментарии" Рябошапки по темпам внедрения судебной реформы

Подозреваемый в госизмене бывший замглавы МЭРТ Бровченко вышел из СИЗО

На Донбасс прибыли спецназовцы РФ – разведка Минобороны Украины

Боевики обстреляли Марьинку, потерь среди украинских военных нет – Минобороны Украины

Клиенты Джулиани пытались поменять руководство "Нафтогаза" - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Высший совет правосудия назвал недопустимыми "политические комментарии" Рябошапки по темпам внедрения судебной реформы

Подозреваемый в госизмене бывший замглавы МЭРТ Бровченко вышел из СИЗО

На Донбасс прибыли спецназовцы РФ – разведка Минобороны Украины

Боевики обстреляли Марьинку, потерь среди украинских военных нет – Минобороны Украины

Прокуратура обжалует решение суда о мере пресечения для Ляшко

Без срочной медпомощи Ассанж умрёт в тюрьме, предупреждают десятки врачей

Клиенты Джулиани пытались поменять руководство "Нафтогаза" - СМИ

Спасатели освободили из "ледяного плена" 15 лебедей в Киевской области

В Минсоцполитики подчеркивают важность повышения доступа ромов к соцуслугам

В Минсоцполитики подчеркивают важность повышения доступа ромов к соцуслугам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА