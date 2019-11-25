Взрыв в центре Харькова произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства

Взрыв возле дома по ул.Чайковского в Харькове произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

"Предварительно было установлено, что взрывное устройство было самодельным и основой его был тротил", - сказал Чиж журналистам.

Он также сообщил, что, скорее всего, взрывное устройство находилось под машиной адвоката Андрея Гагуна и либо было плохо закреплено, либо не закреплено вообще, поэтому в результате взрыва больше пострадали другие машины, припаркованные возле дома.

По словам Чижа, основная версия следствия - профессиональная деятельность адвоката.

Как сообщили в отделе коммуникаций Харьковского облуправления полиции, около 11:52 наряд патрульных полицейских на ул.Пушкинская (недалеко от места взрыва) обнаружил Opel Vectra, на котором предположительно скрылись люди, устроившие взрыв. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Сейчас его осматривают эксперты.

Как сообщалось, в понедельник около 10 утра возле дома по ул.Чайковского в Харькове произошел взрыв, когда адвокат Андрей Гагун пытался отъехать от дома. В результате происшествия никто не пострадал, 5 машин, оказавшиеся в эпицентре взрыва, были повреждены. Гагун связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью.

Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленно убийство) Уголовного кодекса Украины.