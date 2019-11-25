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13:57 25.11.2019

Высший совет правосудия назвал недопустимыми "политические комментарии" Рябошапки по темпам внедрения судебной реформы

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Высший совет правосудия назвал недопустимыми "политические комментарии" Рябошапки по темпам внедрения судебной реформы

Высший совет правосудия обнародовал публичное обращение в связи с заявлениями генерального прокурора Руслана Рябошапки в интервью для "Радио Свобода", в котором генпрокурор обвинил Высший совет юстиции и Верховный суд в "саботаже" судебной реформы и предложил "общаться с саботажниками в рамках Уголовно-процессуального кодекса".

"В соответствии со статьей 126 Конституции Украины независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины. Влияние на судью любым способом запрещается. Статья 131 Конституции Украины возлагает на Высший совет правосудия обязанность принимать меры по обеспечению независимости судей и Высший совет правосудия будет неотступно следовать этой обязанности", - указывается в публичном обращении, обнародованном пресс-службой совета.

В Высшем совете правосудия отмечают, что независимость судей обеспечивается в первую очередь особым порядком их назначения на должности, а также запретом любого влияния на судей, защитой их профессиональных интересов, особым порядком привлечения к дисциплинарной ответственности, обеспечением государством личной безопасности судей и их семей, гарантированием финансирования деятельности судов, запретом для судей принадлежать к политическим партиям, а также судейским самоуправлением.

"Заявления руководителя правоохранительного органа в отношении потенциальных возможностей Генеральной прокуратуры Украины осуществлять давление на отдельных судей и членов Высшего совета правосудия путем открытия против них уголовных производств напоминают об опасной практике ручного управления системой прокуратуры. Высший совет правосудия считает недопустимыми политические комментарии генерального прокурора по темпам внедрения судебной реформы, которые прозвучали в интервью "Радио Свобода" от 15 ноября 2019 года", - заявляют в совете.

В Высшем совете правосудия считают, что подобные заявления нивелируют цели судебной реформы и реформы прокуратуры. Отмечается также, что высказывания Рябошапки противоречат принципу деления власти.

"Учитывая указанное Высший совет правосудия считает необходимым отметить, что защищенность судей на уровне Конституции Украины является важнейшей гарантией независимости судебной власти, беспристрастного, объективного и независимого выполнения судьями своих обязанностей по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства права и конституционного порядка в государстве, а потому распространение генеральным прокурором информации с целью дискредитации судебной власти или влияния на Высший совет правосудия недопустимо", - подчеркивается в обращении.

Ранее генпрокурор Рябошапка дал интервью для "Радио Свобода", в котором, комментируя дело главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка, заявил, что "судебная система так и осталась закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют этой судебной системой".

"То, что было в Окружном административном суде Киева, – это лишь один маленький осколок. Одна сотая того, что происходит. Есть руководители Верховного суда, кассационных судов, другие какие-то влиятельные судьи, которые имеют достаточно серьезное влияние. Если бы я не был на своем посту, я бы их назвал бы. Вся страна знает эти фамилии, они у всех на слуху. И они реально управляют судебной системой", - заявил Рябошапка.

Также Рябошапка заявил, что в случае, если "саботаж" реформы будет продолжаться, у Генпрокуратуры "не останется другого пути", кроме как начинать уголовные дела.

Как сообщалось, 2 августа главе ОАСК Павлу Вовку вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях. Ему инкриминируется совершение следующих преступлений: по ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Его заместитель подозревается по ч. 5 ст. 27, ст. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 2 ст. 376. Судья ОАСК и судья Суворовского райсуда Одессы подозреваются по ст. 351-2, ч. 2 ст. 375 УК Украины.

В ВСП поступили из Генпрокуратуры ходатайства о временном отстранении судей ОАСК Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко, однако ВСП отказалася их удовлетворить.

Судья Вовк называет данное дело политическим.

Теги: #всу #рябошапка #гпу #всю
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