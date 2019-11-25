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13:50 25.11.2019

Подозреваемый в госизмене бывший замглавы МЭРТ Бровченко вышел из СИЗО

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Подозреваемый в госизмене бывший замглавы МЭРТ Бровченко вышел из СИЗО

Бывший заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко, подозреваемый в государственной измене, вышел из следственного изолятора после внесения уменьшенного в шесть раз залога, сообщил его адвокат Сергей Стретович.

"Залог внесли. Залог был уменьшен решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 млн грн до 576 тыс. 300 грн. Бровченко фактически вышел из СИЗО 20 ноября", - сказал Стретович "Украинской правде" в понедельник.

Как сообщалось, 23 октября Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца с правом внесения залога в размере 3,4 млн грн Бровченко, подозреваемого в госизмене и нанесении масштабного ущерба обороноспособности Украины (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины). Он был задержан в аэропорту "Борисполь" 22 октября сотрудниками контрразведки СБУ. Бровченко занимал должность замминистра с июля 2016 года по сентябрь 2019 года.

Теги: #сизо #бровченко #залог
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