Боевики обстреляли Марьинку, потерь среди украинских военных нет – Минобороны Украины

В понедельник с начала суток боевики обстреляли украинских военных, защищающих Марьнку, никто из них не пострадал.

"Сегодня, 25 ноября, в 11.30 утра из направления от микрорайона Трудовские оккупированного Донецка российско-оккупационные войска начали обстрел по нашим защитникам Марьинки из стрелкового оружия. По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет", - сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге в понедельник в Киеве.

С начала суток по состоянию на полден зафиксирован только обстрел Марьинки.

Как сообщалось, в воскресенье боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, потерь среди личного состава Объединенных сил не было.