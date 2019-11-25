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12:58 25.11.2019

Прокуратура обжалует решение суда о мере пресечения для Ляшко

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Прокуратура обжалует решение суда о мере пресечения для Ляшко

Прокуратура обжалует решение суда, которым бывшему народному депутату, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко избрана мера пресечения в виде личного поручительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Постановлением следственного судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 19 ноября 2019 года частично удовлетворено ходатайство Бориспольской местной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Олега Ляшко и применена в отношении него мера пресечения в виде личного поручительства. Не соглашаясь с указанным решением, прокуратура направила 22 ноября в Киевский апелляционный суд апелляционную жалобу с требованием о ее отмене и избрания к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В настоящее время дата рассмотрения апелляционной жалобы судом не определена.

Вечером 6 ноября в зале иностранных делегаций международного аэропорта "Борисполь" произошел инцидент между Ляшко и народным депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом. Глава Радикальной партии обвинил Геруса в лоббировании поправки, дающей возможность закупать Украине российскую электроэнергию. О произошедшей драке в правоохранительные органы сообщили работники аэропорта.

18 ноября Ляшко получил подозрение из-за драки с Герусом, а также принес заявление с требованием об открытии уголовного производства против Геруса за "государственную измену" и "злоупотребление властью". Прокуратура уведомила Ляшко о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), предусматривающей безальтернативный арест.

19 ноября Бориспольский суд (Киевская обл.) отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания для Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

Теги: #ляшко #прокуратура
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