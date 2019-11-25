В центре Харькова произошел взрыв, пострадавших нет - начальник облполиции

В понедельник утром в Харькове на ул.Лермонтовская возле автомобиля Nissan Qashqai во дворе дома на ул.Чайковского произошел взрыв.

"Пострадавших нет. Взорвалась или граната или какое-то взрывное устройство возле автомобиля. С чем или с кем связано (происшедшее - ИФ) пока сказать не можем. Работаем", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.