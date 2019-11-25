В Минсоцполитики подчеркивают важность повышения доступа ромов к соцуслугам

В Министерстве социальной политики отмечают важность повышения доступа ромов к системе предоставления качественных адресных социальных услуг.

"Эффективная государственная политика по вопросам социальной защиты уязвимых категорий населения будет способствовать интеграции ромов в общество", - цитирует заместителя министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергея Нежинского пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что для будущего ромской общины является чрезвычайно важным повышение доступа ромов к системе предоставления качественных адресных социальных услуг и отметил роль семьи и ответственность родителей в процессе воспитания детей.

Согласно сообщению, Минсоцполитики проводит последовательную политику поддержки ромских семей, нуждающихся в помощи. "В 2019 году более 1,9 тыс. ромских семей, где проживает 5,6 тыс. детей, получили различные виды социальных услуг - от социального сопровождения и интеграции до гуманитарной и юридической помощи", - констатируют в министерстве.

Отмечается, что наибольшее количество охваченных социальными услугами ромских семей с детьми проживают в Закарпатской (196), Одесской (149 семей), Донецкой (158 семей), Сумской (115) и Харьковской (447) областях.