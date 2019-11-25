События

10:33 25.11.2019

В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

1 мин читать

Памятник украинскому еврейскому писателю Шолом-Алейхему на Рогнединской улице в центре Киева неподалеку центральной синагоги им. Бродского был осквернен в ночь на понедельник: неизвестный нарисовал красной краской свастику на скульптуре.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги… сегодня утром", - написал главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в соцсети Facebook в понедельник утром, сопроводив сообщение фотографиями оскверненного памятника.

Памятник Шолом-Алейхему в полный рост был установлен на ул.Бассейной в 1997 году, в 2001 году перенесен на ул.Рогнединскую, в 2005 прошел реставрацию. Высота бронзовой скульптуры 2,5м, она установлена на постаменте 0,8м. Постамент стоит на ступеньках, на гранях которых запечатлена фамилия писателя украинском и идиш языках.

Шолом-Алейхем провел ранние годы на территории нынешней Киевской области и в г.Лубны Полтавской области, жил в Киеве в 1887-1890, 1893-1905 годах, позже эмигрировал во Львов, затем жил в Италии, Швейцарии и США.

Теги: #киев #вандалы #памятник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 25.11.2019
В Киеве возле Нацагентства по вопросам госслужбы проходит акция в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич

В Киеве возле Нацагентства по вопросам госслужбы проходит акция в поддержку кандидата на главу Госкино Синькевич

05:40 25.11.2019
В Печерском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в частном доме, пострадавших нет

В Печерском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в частном доме, пострадавших нет

15:21 23.11.2019
В Киеве полиция задержала шестерых участников потасовки на Марше памяти трансгендерных людей

В Киеве полиция задержала шестерых участников потасовки на Марше памяти трансгендерных людей

06:02 23.11.2019
В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов - КГГА

В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов - КГГА

11:42 22.11.2019
Обстоятельства взрыва в подъезде многоэтажки на ул.Гончара устанавливает полиция Киева

Обстоятельства взрыва в подъезде многоэтажки на ул.Гончара устанавливает полиция Киева

08:47 22.11.2019
Празднование новогодне-рождественских праздников в Киеве стартует 14 декабря

Празднование новогодне-рождественских праздников в Киеве стартует 14 декабря

23:29 21.11.2019
Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений

19:11 21.11.2019
Кличко уверенно лидирует в симпатиях киевлян в качестве мэра Киева – соцопрос

Кличко уверенно лидирует в симпатиях киевлян в качестве мэра Киева – соцопрос

16:41 21.11.2019
Новогодние и рождественские праздники в Киеве обойдутся бюджету в более, чем 9 млн грн - КГГА

Новогодние и рождественские праздники в Киеве обойдутся бюджету в более, чем 9 млн грн - КГГА

09:49 21.11.2019
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Клиенты Джулиани пытались поменять руководство "Нафтогаза" - СМИ

В Украину вернулись четыре члена экипажа затонувшего у берегов Мавритании судна

Бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком

Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП под Киевом

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с начала суток

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Харькова произошел взрыв, пострадавших нет - начальник облполиции

Клиенты Джулиани пытались поменять руководство "Нафтогаза" - СМИ

Спасатели освободили из "ледяного плена" 15 лебедей в Киевской области

В Минсоцполитики подчеркивают важность повышения доступа ромов к соцуслугам

В Минсоцполитики подчеркивают важность повышения доступа ромов к соцуслугам

НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Белоцерковца, не задекларировавшего недвижимость в Киеве на 3,8млн грн

Госслужащие Кабмина по-прежнему подавали бумажные декларации из-за устаревшего регламента - Дубилет

В Украину вернулись четыре члена экипажа затонувшего у берегов Мавритании судна

Благотворительные фонды должны улучшать коммуникации с населением – исследование

Бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА