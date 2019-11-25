В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему

Памятник украинскому еврейскому писателю Шолом-Алейхему на Рогнединской улице в центре Киева неподалеку центральной синагоги им. Бродского был осквернен в ночь на понедельник: неизвестный нарисовал красной краской свастику на скульптуре.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги… сегодня утром", - написал главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман на своей странице в соцсети Facebook в понедельник утром, сопроводив сообщение фотографиями оскверненного памятника.

Памятник Шолом-Алейхему в полный рост был установлен на ул.Бассейной в 1997 году, в 2001 году перенесен на ул.Рогнединскую, в 2005 прошел реставрацию. Высота бронзовой скульптуры 2,5м, она установлена на постаменте 0,8м. Постамент стоит на ступеньках, на гранях которых запечатлена фамилия писателя украинском и идиш языках.

Шолом-Алейхем провел ранние годы на территории нынешней Киевской области и в г.Лубны Полтавской области, жил в Киеве в 1887-1890, 1893-1905 годах, позже эмигрировал во Львов, затем жил в Италии, Швейцарии и США.