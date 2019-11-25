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10:33 25.11.2019

Госслужащие Кабмина по-прежнему подавали бумажные декларации из-за устаревшего регламента - Дубилет

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Госслужащие Кабмина по-прежнему подавали бумажные декларации из-за устаревшего регламента - Дубилет

Государственные служащие правительства Украины из-за устаревшего регламента продолжали подавать бумажные декларации, хотя закон с 2016 года требует оформления их в электронном виде, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"В 2014 году в Украине приняли закон об очищении власти. Согласно ему, каждый, кто трудоустраивался на госслужбу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнить бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос в налоговую с просьбой их проверить. И вот в 2016 году эти бумажные декларации заменили на декларации НАПК в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос в налоговую", - написал Дубилет в Telegram в понедельник.

Таким образом, кадровая служба вот уже несколько лет подряд готовит по каждому кандидату пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос в налоговый орган. "В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации на них никто не подает. И так каждый раз. Такой бесполезный документооборот в природе", - добавил министр.

Он отметил, что правительство намерено как можно скорее изменить эту ситуацию.

Теги: #дубилет #декларации #кабмин
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