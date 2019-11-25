События

08:19 25.11.2019

В районе акватории Одесского морпорта водолазы эвакуировали троих человек с севшего на мель танкера "Delfi"

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В районе акватории Одесского морпорта водолазы эвакуировали троих человек с севшего на мель танкера "Delfi"

Спасатели ГСЧС эвакуировали троих членов экипажа с борта неуправляемого и севшего на мель в акватории Одесского морского порта танкера "Delfi", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"22 ноября во время дрейфа в сторону пляжа "Дельфин" судно прекратило движение и село на мель на расстоянии примерно 200 метров от берега. На борту судна находились 3 члена экипажа. В 12:00 было начато проведение мероприятий по спасению людей", - говорится в сообщении.

Спасенных членов экипажа передали врачам. Погибших и пострадавших нет.

К проведению спасательной операции от ГСЧС привлекались две единицы специальной техники, одно плавсредство и восемь человек личного состава.

Теги: #танкер #украина #крушение #одесса #потерпевшие
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