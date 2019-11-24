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23:51 24.11.2019

Из-за обстрела боевиков Березового произошел пожар в дачном поселке, сгорели шесть зданий

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В результате обстрелов боевиков в воскресенье вечером населенного пункта Березовое Донецкой области произошел масштабный пожар в дачном поселке, полностью сгорели шесть зданий, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"24 ноября около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе н.п. Березовое Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. Почти полностью сгорели 6 зданий", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ООС оперативно эвакуировали гражданское население.

Отмечается, что около 23.00 пожар локализовали, пострадавших нет.

Теги: #донецкая_область #поселок #украина #пожар
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