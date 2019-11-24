События

22:40 24.11.2019

В Брюсселе прошла 10-тысячная манифестации против насилия над женщинами

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Накануне отмечаемого 25 ноября Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Брюсселе в воскресенье в манифестации, по данным полиции, приняли участие около 10 тыс. человек.

Марш организован гражданской платформой Mirabal, объединяющей около сотни общественных организаций.

Манифестанты требуют конкретизации применения в стране Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Бельгия ратифицировала документ в 2016 году, но общественные организации считают, что его влияние в стране незначительно.

По ходу движения колонны участники объявляли имена погибших от насилия женщин. Манифестанты выставили на мостовой пары женской обуви, выкрашенной в цвет крови в знак памяти по убитым женщинам.

Теги: #ес #брюссель #акция
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