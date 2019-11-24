Глава Минцифры: В Украине спустя три-пять лет все услуги будут на едином сайте

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в Украине спустя три-пять лет все услуги будут на едином сайте.

"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы оцифровываем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг. То есть, в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. И мы надеемся, что через 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале", - сказал Федоров в интервью "Радио Свобода".

По его словам, на первом этапе оцифруют все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина.