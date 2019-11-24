События

21:38 24.11.2019

Глава Минцифры: В Украине спустя три-пять лет все услуги будут на едином сайте

1 мин читать

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в Украине спустя три-пять лет все услуги будут на едином сайте.

"Мы не будем туда сразу все услуги, которые до этого были созданы, которые как-то криво работают, добавлять. Мы будем только на портал добавлять новые услуги, которые мы оцифровываем, где мы меняем дизайн, где мы меняем логику получения услуг. То есть, в начале будет несколько услуг, но каждый месяц они будут добавляться. И мы надеемся, что через 3-5 лет все услуги в государстве будут оцифрованы и будут на едином портале", - сказал Федоров в интервью "Радио Свобода".

По его словам, на первом этапе оцифруют все документы, включая водительские права, техпаспорт и паспорт гражданина.

Теги: #минцифры #сайт #услуги #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 24.11.2019
Порошенко призвал мировое сообщество к укреплению солидарности с Украиной

Порошенко призвал мировое сообщество к укреплению солидарности с Украиной

18:32 24.11.2019
Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

18:09 24.11.2019
Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП под Киевом

Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП под Киевом

08:13 23.11.2019
В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:21 23.11.2019
Боевики 14 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб в результате ДТП – штаб ООС

Боевики 14 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб в результате ДТП – штаб ООС

06:02 23.11.2019
В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов - КГГА

В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов - КГГА

04:44 23.11.2019
Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

02:18 23.11.2019
Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

01:02 23.11.2019
На Азовском побережье шторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек - ГСЧС

На Азовском побережье шторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек - ГСЧС

00:15 23.11.2019
Moody's подтвердило рейтинг Украины "Caa1" и улучшило прогноз до позитивного

Moody's подтвердило рейтинг Украины "Caa1" и улучшило прогноз до позитивного

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП под Киевом

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с начала суток

Moody's подтвердило рейтинг Украины "Caa1" и улучшило прогноз до позитивного

Дела, где фигурирует Порошенко, открыты как по заявлениям Портнова, так и других лиц – Труба

Директор ГБР Труба о своей отставке: я уйду, но желательно через три года

ПОСЛЕДНЕЕ

Штаб-квартира европейской миссии по обеспечению безопасности Персидского залива разместится в Абу-Даби - Минобороны Франции

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с начала суток

Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море

В Иране арестовали около 1 тыс. человек в связи с массовыми акциями протеста

Посетивший Нагасаки и Хиросиму Папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия

В ближайшие дни в Украине немного потеплеет, без осадков

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 в Киргизии

Позиции ВСУ на Донбассе подверглись 8 обстрелам в субботу

Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Курды ведут бои с турецкими военными за город Айн-Исса на севере Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА