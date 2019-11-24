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18:32 24.11.2019

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

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Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Народный артист Украины, актер театра русской драмы и комедии Леси Украинки Давид Бабаев умер в ночь с 23 на 24 ноября на 77-м году жизни.

Как сообщается на странице театра им.Леси Украинки в Facebook, Бабаев играл на сцене почти полвека. В его творческом багаже более 50 спектаклей, среди которых легендарные "Школа скандала", "Госпожа министерша", "Наполеон и корсиканка", "Последняя любовь", "Мнимый больной".

"Особенной для Давида Владимировича была роль Гарри в "Последней любви". По сюжету пожилой мужчина встречает позднюю любовь и оживает на глазах. Проникновенная история, согретая естественной отзывчивостью и впечатлительностью Давида Владимировича, стала любимой для зрителей. Именно этот спектакль стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже раз", - говорится в сообщении.

Давид Бабаев родился 14 июля 1943 года в Махачкале. В 1969 году окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств, в которой позже преподавал на кафедре разговорного жанра. На его счету более 40 ролей в кино. С 23 декабря 1972 до последних дней жизни работал в театре имени Леси Украинки.

Теги: #украина #смерть #актер
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