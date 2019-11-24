Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по правам ребенка Николай Кулеба попал в дорожно-транспортное происшествие под Киевом, сообщил заместитель министра внуренних дел Антон Геращенко.

"24 ноября в 13.30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 н., уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в результате аварии оба водителя и два пассажира, среди которых один ребенок, получили телесные повреждения и их госпитализировали.

Как сообщила позднее пресс-служба Национальной полиции Киевской области, 19-летний и 10-летний пассажиры "Тойота" получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.