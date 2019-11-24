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16:28 24.11.2019

Штаб-квартира европейской миссии по обеспечению безопасности Персидского залива разместится в Абу-Даби - Минобороны Франции

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Штаб-квартира европейской миссии по обеспечению безопасности Персидского залива разместится в Абу-Даби - Минобороны Франции

Военно-морская база Франции в Абу-Даби (ОАЭ) примет у себя штаб-квартиру создаваемой европейской миссии по обеспечению безопасности навигации в акватории Персидского залива, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Этим утром мы приняли официальное решение, что командование (миссии - ИФ) будет размещаться на территории ОАЭ", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные журналистам на этой базе в Абу-Даби.

По ее словам, в штаб-квартире будут работать примерно десяток представителей стран, которые примут участие в коалиции. Также министр поблагодарила ОАЭ за поддержку данной европейской инициативы.

При этом Парли упомянула о еще одной коалиции, создаваемой США также для обеспечения безопасности Персидского залива. Она заявила, что обе коалиции будут координировать свои действия в этом районе мира.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США планирует в ноябре начать патрулирование Персидского залива. Поводом для этого стало задержание Ираном 19 июля танкера Stena Impero. После этого США призвали другие страны объединиться для защиты судов. К коалиции присоединилась Великобритания и ряд других стран.

В свою очередь идея европейской миссии была впервые озвучена в июле, причем основным участником миссии выступает Франция. В то же время, напоминают СМИ, некоторые европейские страны высказывали опасения, что другая коалиция - под эгидой США - лишь усилит напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Теги: #персидский_залив #ес #франция
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