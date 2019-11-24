События

14:27 24.11.2019

Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море

1 мин читать
Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море

57-летний украинский моряк погиб вследствие травмы, полученной во время шторма в Кельтском море, сообщает благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Сухогруз ALMA (IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 21:10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста (Франция - ИФ). Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в соцсети Facebook в воскресенье.

Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, отмечается в сообщении.

Теги: #смерть #моряк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 20.11.2019
В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета

В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета

09:35 20.11.2019
В Германии во время лекции зарезали сына бывшего президента Вайцзеккера

В Германии во время лекции зарезали сына бывшего президента Вайцзеккера

12:49 19.11.2019
Полиция выясняет обстоятельства гибели семьи в Запорожье

Полиция выясняет обстоятельства гибели семьи в Запорожье

09:34 19.11.2019
В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

В Харькове умер раненный 12 ноября на Донбассе полковник Коростелев

09:29 19.11.2019
Во Львовской области во время пожара в воинской части погиб офицер

Во Львовской области во время пожара в воинской части погиб офицер

02:15 18.11.2019
На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

На КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина

12:39 13.11.2019
Тела двух украинцев обнаружены в бескислородной холодильной камере в Польше

Тела двух украинцев обнаружены в бескислородной холодильной камере в Польше

10:36 12.11.2019
Полиция устанавливает обстоятельства смерти школьницы, которая выпала из окна в Киеве

Полиция устанавливает обстоятельства смерти школьницы, которая выпала из окна в Киеве

17:34 10.11.2019
В Красногоровке при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Красногоровке при пожаре в жилом доме погибли два человека

09:47 24.10.2019
На Донбассе погиб нацгвардеец

На Донбассе погиб нацгвардеец

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с начала суток

Moody's подтвердило рейтинг Украины "Caa1" и улучшило прогноз до позитивного

Дела, где фигурирует Порошенко, открыты как по заявлениям Портнова, так и других лиц – Труба

Директор ГБР Труба о своей отставке: я уйду, но желательно через три года

Украина в течение полугода должна подать свой меморандум в деле о захвате кораблей и моряков в Керченском проливе - Зеркаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с начала суток

В Иране арестовали около 1 тыс. человек в связи с массовыми акциями протеста

Посетивший Нагасаки и Хиросиму папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия

В ближайшие дни в Украине немного потеплеет, без осадков

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 в Киргизии

Позиции ВСУ на Донбассе подверглись 8 обстрелам в субботу

Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Курды ведут бои с турецкими военными за город Айн-Исса на севере Сирии

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

На КПВВ "Станица Луганская" задержали граждан, пытавшихся переместить через линию разграничения наличные на сумму 600 тыс. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА