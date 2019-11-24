Украинский моряк погиб в шторм в Кельтском море

57-летний украинский моряк погиб вследствие травмы, полученной во время шторма в Кельтском море, сообщает благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Сухогруз ALMA (IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 21:10 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста (Франция - ИФ). Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40 UTC 23 ноября врачи констатировали смерть моряка", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в соцсети Facebook в воскресенье.

Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, отмечается в сообщении.