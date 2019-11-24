В ближайшие дни в Украине немного потеплеет, без осадков

В ближайшие сутки, 25 ноября, в большинстве областей Украины, кроме запада и крайнего юга, сохранится холодная погода как результат влияния области высокого давления с востока, сообщает Укргидрометцентра.

В понедельник в Украине осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западной и южной частях значительно теплее - ночью около 0°, днем 1-5 ° тепла; на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 5-7°мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 ноября самая высокая температура днем была 13,9 тепла в 1938г., самая низкая ночью 16,5 мороза в 1999г.

26 ноября в Украине без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура несколько повысится в сравнении с 25 ноября: ночью до 0-5° мороза, днем до 1-6° тепла; на крайнем юге и в Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем до 1-3° тепла.