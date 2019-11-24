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07:55 24.11.2019

Позиции ВСУ на Донбассе подверглись 8 обстрелам в субботу

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Позиции ВСУ на Донбассе подверглись 8 обстрелам в субботу

В субботу, 23 ноября, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было. С начала этого периода российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчук. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сводке по состоянию на 7.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Теги: #оос #сводка #донбасс
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