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19:08 23.11.2019

Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

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Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы – штаб ООС

В течение суток субботы боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает в вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в информации, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, 3 обстрела позиций украинских военных боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Пивденне. "Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сводке

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов; неподалеку н.п.Верхнеторецкое - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Теги: #оос #сводка #обстрел #донбасс
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