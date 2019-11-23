На КПВВ "Станица Луганская" задержали граждан, пытавшихся переместить через линию разграничения наличные на сумму 600 тыс. грн

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины пресекли две попытки ввоза наличных средств с оккупированных территорий общей суммой в 600 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, на КПВВ "Станица Луганская" во время пешего пересечения линии разграничения задержали мужчину, который двигался из временно неподконтрольного г. Луганск в направлении пгт Станица Луганская. В рюкзаке у мужчины были обнаружены наличные на сумму в 265 тысяч гривен.

Позже на КПВВ "Станица Луганская" была задержана женщина 1995 года рождения, которая, двигаясь в том же направлении, пыталась тайно переместить через линию разграничения 335 тысяч гривен.

Информация была передана в Службу безопасности Украины и полицию Луганской области для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.