В Киеве полиция задержала шестерых участников потасовки на Марше памяти трансгендерных людей

В Киеве за противоправные действия во время акции в честь Международного дня памяти трансгендерных людей задержаны шесть человек, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, на Михайловской площади в соответствии с ранее поданной заявкой состоялась акция представителей одной из общественных организаций в память о погибших трансгендерных людях. Для обеспечения порядка полиция усилила меры безопасности в центре столицы.

Противники акции пытались прорваться через полицейский кордон, чтобы остановить мероприятие, и устроили потасовку с правоохранителями.

Шестеро наиболее активных участников столкновения были доставлены в территориальное управление полиции. После уточнения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

Акция посвящена Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, который отмечается ежегодно 20 ноября. Как сообщалось в СМИ, организаторы заявили, что за минувший год в мире из-за трансфобии погиб 331 человек в разных странах мира. Украина не входит в список этих стран, однако организаторы уверены, что это связано с закрытостью трансгендерного сообщества и отсутствием адекватных данных.

Организаторы также заявляли, что требуют от власти обновления клинического протокола, регулирующего трансгендерный переход, и введения гендерной идентичности в действующее антидискриминационное законодательство.