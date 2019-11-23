В Украине сохранится холодная погода без осадков

В ближайшие сутки, 24 ноября, в Украине сохранится холодная погода без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

По всей территории страны ожидается сухая погода, небольшие осадки и слабый гололед ожидаются только в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье. Ветер 5-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха опустится ночью до 6-11 градусов ниже нуля, в восточных областях – до 14 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на западе и юге – от 0 до 5 градусов тепла. В Закарпатской области воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 7-9 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов.

В понедельник 25 ноября установится восточный и юго-восточный ветер, до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных и южных областях ночью около нуля, днем до 6 градусов тепла. В Закарпатье и Крыму до 11 градусов тепла.

В Киеве в понедельник также без осадков, температура ночью 6-8 градусов ниже нуля, днем около 0 градусов.