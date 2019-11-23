События

10:27 23.11.2019

В Украине проходят мероприятия в память жертв голодоморов

1 мин читать
В Украине проходят мероприятия в память жертв голодоморов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Они положили колоски к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. "Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания", - сообщила пресс-служба главы государства.

В 16.00 в Украине будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов.

Традиционно, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях городов, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

В этот день Государственные флаги Украины приспущены, ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

До 29 ноября в Государственном архиве г.Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

В Украине, а также 15 странах, среди которых Канада, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия Эстония, голодомор признан геноцидом. В США более 20-ти Штатов признали Голодомор в Украине геноцидом.

Теги: #зеленский #голодомор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 22.11.2019
Главой Хмельницкой ОГА назначен Габинет

Главой Хмельницкой ОГА назначен Габинет

10:40 22.11.2019
Зеленский на следующей неделе посетит с визитом Эстонию и Литву

Зеленский на следующей неделе посетит с визитом Эстонию и Литву

21:02 21.11.2019
Зеленский встретился с исполнительным председателем компании Orascom Investment Holding

Зеленский встретился с исполнительным председателем компании Orascom Investment Holding

16:59 21.11.2019
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ – указы

12:45 21.11.2019
КС признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады не соответствующим Конституции

КС признал законопроект Зеленского об уполномоченных Рады не соответствующим Конституции

10:15 21.11.2019
Зеленский пообещал семьям Героев Небесной Сотни результаты по расследованию убийств на Майдане и усиление следствия

Зеленский пообещал семьям Героев Небесной Сотни результаты по расследованию убийств на Майдане и усиление следствия

09:55 21.11.2019
Зеленский: украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы

Зеленский: украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы

09:49 21.11.2019
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине – КГГА

08:23 21.11.2019
В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине

В Киеве 23 ноября состоятся траурные мероприятия, на которых почтут память жертв голодоморов в Украине

04:52 21.11.2019
Зеленский способствовал выделению квартир 15 семьям перемещенных лиц на Луганщине

Зеленский способствовал выделению квартир 15 семьям перемещенных лиц на Луганщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Moody's подтвердило рейтинг Украины "Caa1" и улучшило прогноз до позитивного

Украина в течение полугода должна подать свой меморандум в деле о захвате кораблей и моряков в Керченском проливе - Зеркаль

В зоне ООС в пятницу погиб украинский военнослужащий

Рейсы из аэропорта "Одесса" отменены до 22:00

СБУ разоблачили факт присвоения 100 млн грн горбюджета чиновниками Одесского горсовета

ПОСЛЕДНЕЕ

В аэропорту "Львов" самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пассажиров эвакуировали

В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Боевики 14 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб в результате ДТП – штаб ООС

В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов - КГГА

Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

На Азовском побережье шторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек - ГСЧС

Moody's подтвердило рейтинг Украины "Caa1" и улучшило прогноз до позитивного

Дела, где фигурирует Порошенко, открыты как по заявлениям Портнова, так и других лиц – Труба

Директор ГБР Труба о своей отставке: я уйду, но желательно через три года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА