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07:21 23.11.2019

Боевики 14 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб в результате ДТП – штаб ООС

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Боевики 14 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб в результате ДТП – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения, один украинский военнослужащий погиб во время дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно…Ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов: у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; недалеко Песков - из стрелкового оружия; вблизи Тарамчука и, дважды, у Красногоровки - из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты; Шумы, Новгородское, Причипиловка, Новолуганское, Зайцево.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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