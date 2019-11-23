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06:02 23.11.2019

В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов - КГГА

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В Киеве проведен капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов - КГГА

В 2019 году в столице завершился капитальный ремонт 7 парков и 24 скверов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В начале ноября мы открыли третью очередь парка "Наталки", где построены уникальные детские площадки разных видов, мультифункциональные спортивные поля, беговые дорожки, арки с цветами - это лишь небольшая часть описания парка. Новый современный парк с детским автомобильным городком и новым фонтаном получили жители Подольского района после открытия Куренёвского парка. Также открыли парки «Радуга», Пуща-Водица, вторую очередь парка "Победа»" парк на улице Винницкой, парковую зону на площади Анкары", -сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

По словам чиновника, в этом году продолжают масштабные преобразования зеленых зон на более функциональные и удобные территории, не уступают паркам и скверам в других европейских городах.

Теги: #киев #парк #украина #ремонт
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