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02:18 23.11.2019

Суд установил залог для замдиректора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог

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 Дзержинский районный суд Харькова избрал меру пресечения заместителю директора департамента Харьковского горсовета, подозреваемого в присвоении средств при ремонте дорог.

"Суд установил залог 602 тыс. грн. У него есть 5 дней на оплату. Прокуратура не согласна с такой мерой пресечения и будет подавать апелляцию", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, по данным досудебного следствия в течение 2016-2018 годов руководство департамента строительства и дорожного хозяйства незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. При этом чиновники продавали гранулят подконтрольной фирме по ценам в 5 раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали.

18 ноября двум чиновникам (заместителю начальника департамента и начальнику отдела)  было объявлено о подозрении по ч.5 ст.191  (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Позднее о подозрении объявили еще 4 чиновникам.

Сумма нанесенного ущерба оценивается в более 6 млн.грн.

Теги: #путь #украина #харьков
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