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01:02 23.11.2019

На Азовском побережье шторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек - ГСЧС

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На Азовском побережье шторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек - ГСЧС

В Запорожской области спасатели эвакуировали 11 жителей заповедного острова Бирючий,  который  из-за сильного шторма на Азовском море оказался отрезанным от суши.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Запорожской области, в результате непогоды - сильных порывов ветра до 30 м/с и шторма на Азовском море, на Федотовой косе в пгт Кирилловка Акимовского района(Запорожская область) резко поднялся уровень воды. В результате, море отрезало от суши  остров Бирючий, где находились люди.

В пятницу спасатели ГСЧС региона передислоцировали плавающий транспортер с тягачом в Кирилловку, и уже вечером вывезли из зоны подтопления 11 местных жителей. Местная власть организовала доставку эвакуированных на автовокзал Кирилловки.

Медицинская помощь  спасенным людям не понадобилась.

Также известно, что морем затоплены 40 баз отдыха, расположенные на Федотовой косе. Уровень воды там  достигают 1 метра.

В ГУ ГСЧС подчеркивают, что  личный состав спасателей, а также инженерная техника находятся в боевой готовности.

По данным спасателей, непогода с штормовым ветром  в регионе  связана со сменой циклонов.

 

Теги: #украина #бирючий #шторм
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